Leipzig: Wird Bitshiabu verliehen?

von David Hamza - Quelle: Bild
El Chadaille Bitshiabu im RB-Trikot @Maxppp

El Chadaille Bitshiabu ist bei RB Leipzig in dieser Saison kaum gefragt. Die ‚Bild‘ bringt daher eine Leihe ab dem Januar ins Spiel. Schließlich benötigt der 20-jährige Innenverteidiger Spielpraxis, in dieser Saison kam Bitshiabu in der Liga nur zu einem 20-minütigen Einsatz.

Am Samstag gegen die TSG Hoffenheim könnte der Franzose immerhin seinen angeschlagenen Landsmann Castello Lukeba (22) vertreten. Bitshiabu war 2023 für 15 Millionen Euro von Paris St. Germain gekommen, im Endspurt der vergangenen Saison gehörte er noch zum Stammpersonal.

