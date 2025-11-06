Newcastle: Tonali vermeidet Treueschwur

Sandro Tonali (25) will nicht ausschließen, dass er Newcastle United verlassen wird. Nach dem gestrigen 2:0-Sieg in der Champions League gegen Athletic Bilbao gefragt, ob er seine Zukunft langfristig bei den Magpies plant, antwortete der Italiener: „Das ist eine schwierige Frage, denn im Fußball muss man von Jahr zu Jahr denken. Ich möchte nicht sagen, dass ich zehn Jahre hier bleiben möchte und dann in zwei, drei, vier oder fünf Jahren gehe.“

Tonali steht bis 2029 in Newcastle unter Vertrag, der Kontrakt soll zudem eine Option auf ein weiteres Jahr beinhalten. Dass im vergangenen Sommer mit Alexander Isak (26) der Topstürmer den Klub Richtung FC Liverpool verlassen hat, ging auch an dem Sechser nicht spurlos vorüber: „Der vergangene Sommer war hart für uns und für Alex, aber so ist das im Fußball. Wenn man eine Option für sein Leben hat, für eine andere Mannschaft, muss man im Fußball alles gut durchdenken. Ich möchte nicht sagen: ‚Ich möchte zehn Jahre bleiben‘, aber im Moment bin ich hier glücklich und denke nicht über andere Mannschaften nach.“