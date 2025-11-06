BVB: Gerüchte um Duranville-Abgang

Spekulationen in belgischen Medien, der RSC Anderlecht wolle im Januar Julien Duranville zurückholen, entsprechen offenbar nicht der Wahrheit. Laut Transferinsider Sacha Tavolieri verfolgt der Rekordmeister andere Pläne und hat bislang keine Schritte für eine mögliche Verpflichtung unternommen.

Duranville war Anfang 2023 für 8,5 Millionen Euro von Anderlecht zu Borussia Dortmund gewechselt. Immer wieder wird der 19-jährige Außenstürmer seitdem vom Verletzungspech heimgesucht. Nach einer Schultereckgelenkssprengung lief Duranville am Wochenende erstmals in dieser Saison für Dortmunds Zweitvertretung in der Regionalliga auf.