Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

BVB: Gerüchte um Duranville-Abgang

von David Hamza - Quelle: Sacha Tavolieri
Julien Duranville im BVB-Trikot @Maxppp

Spekulationen in belgischen Medien, der RSC Anderlecht wolle im Januar Julien Duranville zurückholen, entsprechen offenbar nicht der Wahrheit. Laut Transferinsider Sacha Tavolieri verfolgt der Rekordmeister andere Pläne und hat bislang keine Schritte für eine mögliche Verpflichtung unternommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Duranville war Anfang 2023 für 8,5 Millionen Euro von Anderlecht zu Borussia Dortmund gewechselt. Immer wieder wird der 19-jährige Außenstürmer seitdem vom Verletzungspech heimgesucht. Nach einer Schultereckgelenkssprengung lief Duranville am Wochenende erstmals in dieser Saison für Dortmunds Zweitvertretung in der Regionalliga auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Jupiler Pro League
BVB
Anderlecht
Julien Duranville

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Anderlecht Logo RSC Anderlecht
Julien Duranville Julien Duranville
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert