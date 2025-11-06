Zwei Neue für Mainz?

Bei Mainz 05 hält man auf dem anstehenden Winter-Transfermarkt vor allem auf zwei Positionen Ausschau nach Verstärkungen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, würden die Rheinhessen gerne einen Innenverteidiger und einen Mittelstürmer verpflichten.

Mainz steht aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. In der Abwehr schmerzt vor allem der Abgang von Leihgabe Moritz Jenz (26/VfL Wolfsburg), im Sturm sind der in der Vorsaison starke Nelson Weiper (20) und 10-Millionen-Neuzugang Benedict Hollerbach (24) noch glücklos.