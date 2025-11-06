Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Zwei Neue für Mainz?

von David Hamza - Quelle: kicker
Christian Heidel & Bo Henriksen leiten die Geschicke bei Mainz 05 @Maxppp

Bei Mainz 05 hält man auf dem anstehenden Winter-Transfermarkt vor allem auf zwei Positionen Ausschau nach Verstärkungen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, würden die Rheinhessen gerne einen Innenverteidiger und einen Mittelstürmer verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mainz steht aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. In der Abwehr schmerzt vor allem der Abgang von Leihgabe Moritz Jenz (26/VfL Wolfsburg), im Sturm sind der in der Vorsaison starke Nelson Weiper (20) und 10-Millionen-Neuzugang Benedict Hollerbach (24) noch glücklos.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert