Abnehmer gefunden: RB gibt Geertruida ab

RB Leipzig nutzt die letzten Züge des diesjährigen Transfermarkts, um Kader-Kosmetik zu betreiben. Für Lutsharel Geertruida (25) hat RB in England einen Abnehmer gefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der AFC Sunderland offiziell bestätigt, wird der Innenverteidiger aus Leipzig ausgeliehen. Dem Vernehmen nach besteht zudem eine 20 Millionen Euro hohe Kaufoption. An die Sachsen ist der Niederländer noch bis 2029 vertraglich gebunden.

Richtig angekommen ist der gebürtige Rotterdamer in Leipzig nie. War er am Anfang der vergangenen Saison noch weitestgehend gesetzt, sank der Stern in der Rückrunde. In der laufenden Saison kam er unter dem neuen Trainer Ole Werner zu keinem einzigen Einsatz.