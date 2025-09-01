Menü Suche
Kommentar
Abnehmer gefunden: RB gibt Geertruida ab

Im zweiten Anlauf hatte sich RB Leipzig vor einem Jahr Lutsharel Geertruida gesichert und 20 Millionen Euro an Feyenoord Rotterdam überwiesen. Ein Jahr später wird das Missverständnis nun beendet.

von Remo Schatz - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Geertruida schaut grimmig @Maxppp

RB Leipzig nutzt die letzten Züge des diesjährigen Transfermarkts, um Kader-Kosmetik zu betreiben. Für Lutsharel Geertruida (25) hat RB in England einen Abnehmer gefunden.

Wie der AFC Sunderland offiziell bestätigt, wird der Innenverteidiger aus Leipzig ausgeliehen. Dem Vernehmen nach besteht zudem eine 20 Millionen Euro hohe Kaufoption. An die Sachsen ist der Niederländer noch bis 2029 vertraglich gebunden.

Sunderland AFC
Welcome to Sunderland AFC, Lutsharel Geertruida! 👋🇳🇱

✍️ @livescore
Richtig angekommen ist der gebürtige Rotterdamer in Leipzig nie. War er am Anfang der vergangenen Saison noch weitestgehend gesetzt, sank der Stern in der Rückrunde. In der laufenden Saison kam er unter dem neuen Trainer Ole Werner zu keinem einzigen Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
Premier League
RB Leipzig
Sunderland
Lutsharel Geertruida

Bundesliga
Premier League
RB Leipzig
AFC Sunderland
Lutsharel Geertruida
