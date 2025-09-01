Bundesliga
Abnehmer gefunden: RB gibt Geertruida ab
Im zweiten Anlauf hatte sich RB Leipzig vor einem Jahr Lutsharel Geertruida gesichert und 20 Millionen Euro an Feyenoord Rotterdam überwiesen. Ein Jahr später wird das Missverständnis nun beendet.
1 min.
@Maxppp
RB Leipzig nutzt die letzten Züge des diesjährigen Transfermarkts, um Kader-Kosmetik zu betreiben. Für Lutsharel Geertruida (25) hat RB in England einen Abnehmer gefunden.
Unter der Anzeige geht's weiter
Wie der AFC Sunderland offiziell bestätigt, wird der Innenverteidiger aus Leipzig ausgeliehen. Dem Vernehmen nach besteht zudem eine 20 Millionen Euro hohe Kaufoption. An die Sachsen ist der Niederländer noch bis 2029 vertraglich gebunden.
Sunderland AFC @SunderlandAFC – 20:40 Bei X ansehen
Richtig angekommen ist der gebürtige Rotterdamer in Leipzig nie. War er am Anfang der vergangenen Saison noch weitestgehend gesetzt, sank der Stern in der Rückrunde. In der laufenden Saison kam er unter dem neuen Trainer Ole Werner zu keinem einzigen Einsatz.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden