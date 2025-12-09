Xhaka-Transfer wegen der Kohle?

Der Abgang von Granit Xhaka bei Bayer Leverkusen war laut Simon Rolfes unausweichlich. In der Sendung ‚Sky90‘ verriet der Geschäftsführer Sport des Bundesligisten: „Er hatte noch drei Jahre Vertrag und auch nicht den schlechtesten. […] Dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, dann geht es nicht. Dann musst du das und das bringen und dann hast du auch die Möglichkeit zu gehen. Wir haben finanzielle Grenzen, aber auch Verträge, an die wir uns halten – und der Spieler auch.“

Die Beteiligten verständigten sich darauf, getrennte Wege zu gehen. Der 33-jährige Schweizer wechselte für 15 Millionen Euro zum AFC Sunderland. Beim englischen Traditionsklub wollte und konnte man die Forderungen des 143-fachen Nationalspielers erfüllen. Auch wenn Xhaka mit seinen Qualitäten der Werkself sichtbar fehlt, bereut Rolfes die Entscheidung nicht: „Es war der richtige Zeitpunkt, um auf etwas Neues zu setzen.“