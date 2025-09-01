Menü Suche
Der Deadline Day im Live-Ticker

von Die Redaktion
Zhegrova gelandet

Edon Zhegrova (26) ist in Turin eingetroffen, um seinen Transfer zur Alten Dame zu finalisieren. Juventus Turin zahlt dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro für den Flügelspieler an den OSC Lille.

Romeo Agresti
#Juventus: #Zhegrova è atterrato a Torino // Zhegrova has landed in Turin 🛬 ⚪️⚫️ @ilbianconerocom
Harder auf dem Weg

RB Leipzig will heute noch den 20-Millionen-Transfer von Conrad Harder (20) abwickeln. Laut ‚Sky‘ hat sich der Stürmer von Sporting Lissabon mittlerweile auf den Weg nach Leipzig gemacht.

Offiziell

Smarsch verlässt Hertha

Eigengewächs Dennis Smarsch (26) und Hertha BSC gehen getrennte Wege. Der Torhüter wechselt zum AC Horsens. Beim dänischen Zweitligisten unterschreibt er einen Zweijahresvertrag.

Fortuna gibt Niemiec ab

Jona Niemiec kehrt Fortuna Düsseldorf offenbar den Rücken. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt der 23-Jährige zum dänischen Erstligisten Odense BK. Beim von Alexander Zorniger trainierten Team unterschreibt der Rechtsaußen dem Bericht zufolge einen Dreijahresvertrag.

Donnarumma wechselt zu City

Die Transfersaga um Gianluigi Donnarumma (26) ist offenbar beendet. Laut Fabrizio Romano ist der Transfer zu Manchester City in trockenen Tüchern, für den Nachmittag ist der Medizincheck geplant. Damit ist auch der Weg für Ederson (32) zu Fenerbahce frei.

Weißhaupt im Medizicheck

Noah Weißhaupts Wechsel zu Legia Warschau ist fast durch. ‚Sky‘ berichtet, dass sich der 23-jährige Außenstürmer derzeit im Medizincheck befindet. Die Polen leihen Weißhaupt inklusive Kaufoption vom SC Freiburg aus.

