Neuer Klub für Ex-Unioner Becker

von Julian Jasch
1 min.
Sheraldo Becker hat den Ball satt getroffen @Maxppp

Sheraldo Becker wechselt innerhalb von La Liga den Arbeitgeber. Wie CA Osasuna offiziell bekanntgibt, fließt lediglich eine variable, leistungsbezogene Entschädigung an Real Sociedad für die Dienste des Stürmers. In Pamplona unterschreibt der Rechtsfuß einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison samt Ausstiegsklausel (zehn Millionen).

Im Januar 2024 hatten die Basken noch drei Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um Becker von Union Berlin loszueisen. Dort rutschte der Nationalspieler von Suriname (16 Länderspiele) in der Rangordnung aber sukzessive nach unten, bis er zuletzt komplett außen vor blieb.

