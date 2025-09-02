Menü Suche
Kommentar 7
Bundesliga

Leipzigs Sekundenkampf um Harder

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Conrad Harder behauptet den Ball für Sporting CP @Maxppp

Der Transfer von Conrad Harder zu RB Leipzig wäre um ein Haar gescheitert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der Deal erst sieben Sekunden vor der Deadline in der offiziellen Transferliste einer Datenbank eingetragen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Scheitern wäre der Super-GAU für die Sachsen gewesen, da man kurz zuvor das Okay für den Wechsel von Loïs Openda (25) zu Juventus Turin gegeben hatte. Am Ende ist aber alles glattgegangen. Mit dem Transfer des 20-jährigen Stürmers hat RB prominente Mitbewerber wie den AC Mailand und den VfB Stuttgart ausgestochen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Liga Portugal Bwin
RB Leipzig
Sporting
Conrad Harder

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Sporting Logo Sporting Lissabon
Conrad Harder Conrad Harder
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert