Leipzigs Sekundenkampf um Harder

Der Transfer von Conrad Harder zu RB Leipzig wäre um ein Haar gescheitert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der Deal erst sieben Sekunden vor der Deadline in der offiziellen Transferliste einer Datenbank eingetragen.

Ein Scheitern wäre der Super-GAU für die Sachsen gewesen, da man kurz zuvor das Okay für den Wechsel von Loïs Openda (25) zu Juventus Turin gegeben hatte. Am Ende ist aber alles glattgegangen. Mit dem Transfer des 20-jährigen Stürmers hat RB prominente Mitbewerber wie den AC Mailand und den VfB Stuttgart ausgestochen.