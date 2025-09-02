Glasner drohte mit Rücktritt

Trainer Oliver Glasner wollte bei Crystal Palace unbedingt mit Marc Guéhi weitermachen. Der Übungsleiter drohte laut Chris Williams sogar mit seinem Rücktritt, sollte der Innenverteidiger abgegeben werden. Der Wechsel des 25-Jährigen zum FC Liverpool platzte daher auf den letzten Metern.

Guéhi sollte für 40 Millionen Euro an die Anfield Road wechseln, die Vereine waren sich bereits einig. Mit einem neuen Versuch der Reds bezüglich eines Wintertransfers wird gerechnet, dann aber zu einem deutlich günstigeren Preis, da Guéhis Vertrag im Sommer 2026 ausläuft.