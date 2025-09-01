Frankfurt lehnt 70-Millionen-Angebot ab

Ein zahlungskräftiger Verein aus Saudi-Arabien ist kürzlich offenbar mit einer schwindelerregenden Offerte an Eintracht Frankfurt herangetreten. Der namentlich nicht genannte Verein stellte den Hessen 70 Millionen Euro für Jean-Mattéo Bahoya (20) in Aussicht, berichtet ‚Absolut Fußball‘. Die Adler sollen das Angebot aber umgehend abgelehnt haben.

Bahoya war im Januar 2024 für rund acht Millionen Euro vom Angers SCO an den Main gekommen und entwickelte sich dort prächtig. In die neue Saison startete der schnelle Außenstürmer mit drei Toren und einer Vorlage aus drei Partien. In Frankfurt verspricht man sich im kommenden Jahr im Falle eines Verkaufs eine Ablöse jenseits von 80 Millionen Euro.