Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Frankfurt lehnt 70-Millionen-Angebot ab

von Julian Jasch - Quelle: Absolut Fußball
1 min.
Jean-Mattéo Bahoya für die Eintracht im Einsatz @Maxppp

Ein zahlungskräftiger Verein aus Saudi-Arabien ist kürzlich offenbar mit einer schwindelerregenden Offerte an Eintracht Frankfurt herangetreten. Der namentlich nicht genannte Verein stellte den Hessen 70 Millionen Euro für Jean-Mattéo Bahoya (20) in Aussicht, berichtet ‚Absolut Fußball‘. Die Adler sollen das Angebot aber umgehend abgelehnt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bahoya war im Januar 2024 für rund acht Millionen Euro vom Angers SCO an den Main gekommen und entwickelte sich dort prächtig. In die neue Saison startete der schnelle Außenstürmer mit drei Toren und einer Vorlage aus drei Partien. In Frankfurt verspricht man sich im kommenden Jahr im Falle eines Verkaufs eine Ablöse jenseits von 80 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
SPL
Frankfurt
Jean-Mattéo Bahoya

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
SPL Saudi Pro League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Jean-Mattéo Bahoya Jean-Mattéo Bahoya
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert