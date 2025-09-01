VfB: Zwei fette Deals am Deadline Day

Mit Badredine Bouanani hat der VfB Stuttgart am gestrigen Sonntag schon den ersten von mindestens drei geplanten Last-Minute-Deals fix gemacht. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt für 20 Millionen Euro Ablöse vom OGC Nizza zum VfB. Bei den Schwaben hat der algerische Nationalspieler bis 2030 unterschrieben. Aber damit ist der VfB noch lange nicht fertig.

Der Königstransfer des Sommers im Schwabenland soll den Namen Bilal El Khannouss (21) tragen. Der marokkanische Nationalspieler flog gestern per Privatjet ein und absolvierte im Anschluss seinen Medizincheck in Stuttgart. Laut ‚Bild‘ ist der Deal mit dem feinen Techniker mittlerweile unter Dach und Fach, es handelt sich zunächst um eine Leihe. Für den nächsten Sommer wurde dann eine Kaufpflicht vereinbart, 25 Millionen Euro muss der VfB hier an Ablöse einplanen.

Und auch im Sturm will Stuttgart noch nachlegen. Der Südkoreaner Hyeon-Gyu Oh soll Hoeneß mehr Optionen im Angriff bieten. Der 24-Jährige vom KRC Genk landete der ‚Bild‘ zufolge um 0:36 Uhr in Stuttgart, der Medizincheck ist für den heutigen Mittag geplant. Als Ablöse stehen 20 Millionen plus Boni im Raum.

Insgesamt holt der Pokalsieger also kurz vor Ablauf der Transferfrist noch (mindestens) drei Neuzugänge für insgesamt 65 Millionen Euro an Bord. Der lange Atem im Woltemade-Poker macht es möglich.