Unterschiedliche Berichte: Stiller vor Überraschungswechsel?

Die Miene von Sebastian Hoeneß dürfte sich trotz der zahlreichen Neuzugänge nach dem Abgang von Nick Woltemade (23) weiter verschlechtern. Denn auch bei Angelo Stiller (24) droht der Abgang.

Laut Sacha Tavolieri sind zur Stunde Vertreter von Manchester United in Stuttgart, um die Verpflichtung des Mittelfeldstrategen über die Bühne zu bringen. Stiller sei gewillt zu wechseln und der DFB-Profi erwarte sogar eine Einigung zwischen den Klubs. Fabrizio Romano zufolge finden allerdings überhaupt keine Verhandlungen statt. Was die Berichterstattung betrifft, herrscht große Unklarheit.

Update (18:58 Uhr): Tavolieri hat seinen Tweet über die Stiller-News mittlerweile gelöscht. Damit dürfte wohl eher Romano mit seiner Berichterstattung richtig liegen, dass Stiller dem VfB erhalten bleibt.

Update (19:01 Uhr): Auch ‚Sky‘ bestätigt nun, dass sich keine Delegation der Red Devils in Stuttgart aufhält.

Es wäre der nächste wichtige Leistungsträger, der den Schwaben auf den letzten Metern des Sommertransferfensters wegbrechen würde. Über die Höhe der potenziellen Ablöse ist noch nichts bekannt, Stiller hatte erst im Januar seinen Vertrag beim VfB verlängert.