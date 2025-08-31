Menü Suche
Premier League

Fulham vor teurem Doppelschlag

von Dominik Sandler - Quelle: The Times
Samuel Chukwueze im Trikot des AC Mailand @Maxppp

Der FC Fulham will am Deadline Day doppelt zuschlagen. Wie die ‚Times‘ berichtet, schreiten die Transfers von Kevin (22) von Shaktar Donezk und Samuel Chukwueze (26) vom AC Mailand gut voran. Letztgenannter ist bereits auf dem Weg nach London, um sich dem Medizincheck zu unterziehen.

Während Kevin rund 45 Millionen Euro kosten wird, soll Chukwueze per Leihe in die Premier League wechseln. Schon im Winter waren die Cottagers interessiert, damals kam ein Transfer aber nicht zustande. Im zweiten Anlauf wechselt der Nigerianer voraussichtlich doch noch nach Fulham.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
