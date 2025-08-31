Fulham vor teurem Doppelschlag

Der FC Fulham will am Deadline Day doppelt zuschlagen. Wie die ‚Times‘ berichtet, schreiten die Transfers von Kevin (22) von Shaktar Donezk und Samuel Chukwueze (26) vom AC Mailand gut voran. Letztgenannter ist bereits auf dem Weg nach London, um sich dem Medizincheck zu unterziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Kevin rund 45 Millionen Euro kosten wird, soll Chukwueze per Leihe in die Premier League wechseln. Schon im Winter waren die Cottagers interessiert, damals kam ein Transfer aber nicht zustande. Im zweiten Anlauf wechselt der Nigerianer voraussichtlich doch noch nach Fulham.