Ballon d’Or für Sancho? | Modric kauft sich frei

Terzic glaubt an Sancho

Edin Terzic durfte mit Declan Rice (26/ FC Arsenal), Jude Bellingham (22/Real Madrid), Alexander Isak (26/FC Liverpool) und Erling Haaland (25/Manchester City) heutige Weltstars bereits in jungen Jahren trainieren. Doch nicht bei all seinen ehemaligen Schützlingen läuft es derzeit so rund.

Für den von Manchester United an Aston Villa verliehenen Jadon Sancho (25) reichte es in dieser Saison auch wegen gesundheitlicher Probleme gerade einmal für magere acht Minuten in der Premier League. Trotzdem traut ihm sein Ex-Coach noch einiges zu. Dem ‚Telegraph‘ sagt Terzic: „All diese Spieler können in Zukunft den Ballon d’Or gewinnen, sogar Jadon.“

Dabei zieht Terzic einen Vergleich zum diesjährigen Ballon d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé (28/PSG): „Was das Talent angeht, hat man vor fünf Jahren vielleicht in ähnlicher Weise über Ousmane Dembélé gesprochen, wie man über Jadon spricht.“ Genauso wie Sancho hatte der Franzose trotz seines unbestreitbaren Talents nach seiner BVB-Zeit mit Leistungsschwankungen zu kämpfen. Es wird sich zeigen, ob Sancho auch noch so einen Aufschwung erlebt.

iPhones statt Schikane

Um sich nicht vor der ganzen Kabine blamieren zu müssen, griff Luka Modric (40/AC Mailand) zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Eigentlich verlangt es eine Tradition bei den Rossoneri, dass neue Spieler vor allen Mitspielern ein Ständchen halten müssen. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, hatte der Kroate darauf jedoch keine Lust und schmiedete einen neuen Plan: Er kaufte allen Mitspielern ein neues iPhone und entging so der vermeintlichen Blamage.

Auf dem Spielfeld ist Modric in Mailand indes gut angekommen und startete in jeder der bisherigen acht Serie A-Partien. Neben den neuen Smartphones bescherte er seinem Team bereits ein Tor und zwei Vorlagen.