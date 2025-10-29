West Ham: Paquetá will weg

Die Wege von Lucas Paquetá und West Ham United könnten sich im kommenden Januar trennen. Wie die ‚Times‘ berichtet, drängt der Brasilianer auf einen Abschied. Bei den Hammers steht der 28-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag.

Paquetá beschäftigte sich bereits im Sommer mit einem Wechsel, West Ham lehnte aber sowohl einen Transfer zu Aston Villa als auch eine Leihe nach Brasilien zu Flamengo ab. Ob beide Klubs das Interesse im Winter erneuern werden, bleibt offen.