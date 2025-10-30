Menü Suche
Kommentar
Vor Bayern-Kracher: PSG verkündet bittere Doué-Diagnose

von Fabian Ley
1 min.
Desiré Doué macht ein betrübtes Gesicht @Maxppp
PSG FC Bayern

Die Befürchtungen bei Desiré Doué (20) haben sich bestätigt. Wie Paris St. Germain mitteilt, hat sich der Angreifer am gestrigen Mittwoch beim Spiel gegen den FC Lorient (1:1) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Nach der Länderspielpause Mitte November werde es weitere Untersuchungen geben.

Neben einigen Ligapartien wird Doué damit definitiv auch das Kracher-Duell in der Champions League gegen den FC Bayern am kommenden Dienstag (21 Uhr) verpassen. Wann der französische Nationalspieler wieder zur Verfügung steht, ist unklar. Laut ‚RMC‘ hofft PSG, dass der Youngster noch vor Jahresende oder spätestens im Januar 2026 wieder zum Einsatz kommen kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
