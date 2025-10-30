Jammerei nach Pokal-Aus: Muss Slot bald gehen?

Beim FC Liverpool ist der Wurm drin. In den vergangenen sieben Spielen gingen die Reds sechsmal als Verlierer vom Platz. Fünf Spiele in Folge verlor der Meister in englischen Wettbewerben. Vor 72 Jahren passierte das zum bislang letzten Mal – damals stieg Liverpool ab. Bis auf den Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt (5:1) fehlen die Glücksmomente. Und die kommenden Aufgaben versprechen nicht leichter zu werden.

Am Samstag (21 Uhr) empfängt Liverpool Aston Villa. In der Liga sitzen die Villans (Rang acht) dem Team von Trainer Arne Slot direkt im Nacken. Vergangenes Wochenende gewann Villa gegen Manchester City (1:0), die bis dato letzte Niederlage in der Premier League setzte es im August gegen Crystal Palace (0:3).

Heftiger Spielplan vor Länderspielpause

Ebenjenes Palace, gegen das Liverpool gestern Abend aus dem Carabao Cup ausschied. Zugegebenermaßen versuchte Slot mit einer B-Elf in die nächste Runde einzuziehen. Am Ende setzte sich aber Oliver Glasner mit seiner Mannschaft durch (3:0) und verschärfte die Krise von Liverpool. Slot steht inzwischen schon mit dem Rücken zur Wand.

Auf das Spiel gegen Aston Villa folgt in der Champions League das Aufeinandertreffen mit Real Madrid (4. November, 21 Uhr) und der nächste Liga-Hammer gegen Manchester City (9. November, 17:30 Uhr). Es ist also kein unrealistisches Szenario, dass auch in den kommenden drei Spielen kein Dreier für Liverpool herausspringt. Dann müssen sich die Verantwortlichen in der Länderspielpause die Frage stellen, ob Slot der Turnaround noch zuzutrauen ist.

Transfers erhöhen Erfolgsdruck

Hilfreich ist in der aktuellen Situation auch nicht, dass Liverpool im vergangenen Transferfenster unglaublich viel in den Kader investiert hat. FT strafte die Reds bereits mit sehr schwachen Noten für den zurückliegenden Sommer ab. Bislang stimmt bei den Neuzugängen das Preis-Leistungsverhältnis nicht. Für Slot ist wichtig, dass die neuen Stars zeitnah an ihre Spitzenleistungen herankommen. Andernfalls könnte bald ein anderer Coach mit der Aufgabe betraut werden.

Dass sich Slot im Anschluss an die Pokalniederlage auch noch über die Kadertiefe beschwerte, lässt ihn zusätzlich in keinem guten Licht dastehen. Zum Vergleich mit den anderen großen englischen Teams sagte der Niederländer: „Ich habe die Startelf von Manchester City gesehen und sie hatten keinen einzigen Spieler aus dem Wochenende in der Startelf, aber es fühlte sich an wie ihre beste Mannschaft.“ Außerdem ließ Slot vom Stapel: „Das ist eine interessante Erkenntnis. Chelsea kann Estêvão einwechseln. Nachdem ich heute Abend zwei Auswechslungen vorgenommen hatte, hatten wir sechs Teenager auf dem Platz.“

Presse zeigt kein Verständnis

Hinsichtlich der gigantischen Investitiondn von über 450 Millionen Euro, die nur wenige Monate zurückliegen, eine äußerst fragwürdige Sichtweise. Das sieht auch die englische Presse so. Die ‚Daily Mail‘ schreibt bezüglich der nominierten B-Elf: „Slot begeht fatalen Fehler, sein Glücksspiel geht schief.“ Die Kritik am Übungsleiter ist enorm und der öffentliche Druck wächst. Der ‚Independent‘ geht auch auf die Stimmung im Stadion ein: „Arne Slot wird von Crystal Palace-Fans mit Entlassungssprechchören bedacht, während sich die Krise bei Liverpool verschärft.“

Klar ist, dass ein Verein wie Liverpool dem Trainer nicht unendlich Kredit gibt. Nachdem Jürgen Klopp eine Ära prägte, ist man schnelle Wechsel auf dem Trainerstuhl der Reds nicht mehr gewohnt. Sollte Slot aber nicht zeitnah die Kurve bekommen, könnte er seinen Job in Merseyside bald schon verlieren.