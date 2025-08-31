Neue Situation: Chelsea legt Preis für Jackson fest

„Wir hoffen immer noch, dass es klappt. Wenn wir keine Hoffnung hätten, wären wir nicht mehr hier“, unterstreicht Berater Diomansy Kamara gegenüber der ‚Bild‘. Die Hoffnungen sind durchaus berechtigt, der FC Chelsea hat nun die Modalitäten festgelegt.

Dass die geplante Leihe von Nicolas Jackson (24) vom Tisch ist, steht bereits seit gestern Abend fest. Wie der ‚Guardian‘ nun berichtet, ist nun die Preisvorstellung der Blues für einen dauerhaften Transfer durchgesickert. Demnach übernehmen die Londoner die eigentlich ausgehandelte Kaufoption, für 65 Millionen Euro würde der Senegalese somit die Freigabe erhalten.

Was machen die Bayern?

Dass die Bayern da mitspielen, ist aber Stand jetzt weiter unwahrscheinlich. Der Aufsichtsrat des Rekordmeisters hat mehrfach klargestellt, dass nach dem Kauf von Luis Díaz (28) nur noch eine Leihe infrage kommt.

Ob sich daran nach dem gestrigen 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg, bei dem die fehlende Kadertiefe vor allem im zweiten Durchgang offenkundig wurde, noch etwas ändert, bleibt abzuwarten. Sportvorstand Max Eberl hatte die Probleme im Anschluss klar benannt.

„Der Kader ist so, dass wir in der Offensive kaum reagieren können. Wir können nicht die Spieler wechseln, wir können nicht großartig neue Impulse bringen. Die Jungs müssen mehr oder weniger durchspielen – und dann kann eben am langen Ende in wichtigen Situationen der falsche Pass, die falsche Entscheidung ein Stück auch aufgrund von Müdigkeit kommen“, so Eberl, der ankündigte: „Das ist das, was wir noch beheben wollen.“