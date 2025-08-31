Menü Suche
Kommentar 71
Update Bundesliga

Nach Transfer-Theater: Bayern versucht es bei Lookman

Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach offensiven Verstärkungen. Dabei ist Ademola Lookman ins Visier der Verantwortlichen geraten.

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic | Gianluca Di Marzio | Matteo Moretto
1 min.
Ademola Lookman im Trikot von Atalanta Bergamo @Maxppp

Die Verpflichtung von Nicholas Jackson (24) gestaltet sich nach wie vor schwierig. Vom Tisch ist der Transfer des Chelsea-Angreifers bekanntlich noch nicht – hängt aber komplett in der Schwebe. Nun hat der FC Bayern eine andere Option aktiviert. Dabei ist der Name Ademola Lookman jetzt aufgetaucht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Münchner Kontakt aufgenommen, um den 27-Jährigen zu verpflichten. Das Angebot soll eine hohe Leihgebühr sowie eine hohe Kaufoption beinhalten, genaue Zahlen nennt das Portal nicht.

Update (17:01 Uhr): Laut Gianluca Di Marzio hat Atalanta die Bayern-Offerte zunächst einmal abgelehnt. Matteo Moretto zufolge stellte der deutsche Rekordmeister eine Summe von 28 Millionen Euro in Aussicht. Wie auch Chelsea bei Jackson bevorzugt Bergamo bei Lookman einen festen Transfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Nigerianer, der zwischen 2018 und 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag gestanden hatte, drängte in diesem Transfersommer auf einen Wechsel zu Inter Mailand, doch Atalanta Bergamo verlangte 50 Millionen Euro, der Poker fand aber bis heute keine Einigung.

Lookman hatte Anfang August sogar via Instagram die Vereinsführung unter Druck gesetzt – bislang vergeblich. Nun könnte der FC Bayern in die Bresche springen und den Angreifer zurück nach Deutschland lotsen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (71)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
FC Bayern
Atalanta
Ademola Lookman

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
FC Bayern Logo FC Bayern München
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Ademola Lookman Ademola Lookman
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert