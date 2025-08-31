Nach Transfer-Theater: Bayern versucht es bei Lookman

Die Verpflichtung von Nicholas Jackson (24) gestaltet sich nach wie vor schwierig. Vom Tisch ist der Transfer des Chelsea-Angreifers bekanntlich noch nicht – hängt aber komplett in der Schwebe. Nun hat der FC Bayern eine andere Option aktiviert. Dabei ist der Name Ademola Lookman jetzt aufgetaucht.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Münchner Kontakt aufgenommen, um den 27-Jährigen zu verpflichten. Das Angebot soll eine hohe Leihgebühr sowie eine hohe Kaufoption beinhalten, genaue Zahlen nennt das Portal nicht.

Update (17:01 Uhr): Laut Gianluca Di Marzio hat Atalanta die Bayern-Offerte zunächst einmal abgelehnt. Matteo Moretto zufolge stellte der deutsche Rekordmeister eine Summe von 28 Millionen Euro in Aussicht. Wie auch Chelsea bei Jackson bevorzugt Bergamo bei Lookman einen festen Transfer.

Der Nigerianer, der zwischen 2018 und 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag gestanden hatte, drängte in diesem Transfersommer auf einen Wechsel zu Inter Mailand, doch Atalanta Bergamo verlangte 50 Millionen Euro, der Poker fand aber bis heute keine Einigung.

Lookman hatte Anfang August sogar via Instagram die Vereinsführung unter Druck gesetzt – bislang vergeblich. Nun könnte der FC Bayern in die Bresche springen und den Angreifer zurück nach Deutschland lotsen.