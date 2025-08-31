Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv 2. Bundesliga

Einigung: Schalke holt Gomis

von Dominik Sandler - Quelle: FT-Exklusiv
3 min.
Frank Baumann und Schalke 04 @Maxppp

Der FC Schalke 04 wird einen neuen Stürmer verpflichten. Nach FT-Informationen wechselt Christian Gomis vom FC Winterthur zu den Königsblauen. Die Klubs haben sich auf eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Senegalese unterschreibt in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2029. Er soll, womöglich gemeinsam mit anderen noch kommenden Neuzugängen, den Abgang von Moussa Sylla (25) kompensieren. In der Schweiz steht der Angreifer bei vier Toren in sechs Spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Super League
Schalke 04
Winterthur
Christian Pierre Louis Gomis

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Super League Super League
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Winterthur Logo Winterthur
Christian Pierre Louis Gomis Christian Pierre Louis Gomis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert