Einigung: Schalke holt Gomis

Der FC Schalke 04 wird einen neuen Stürmer verpflichten. Nach FT-Informationen wechselt Christian Gomis vom FC Winterthur zu den Königsblauen. Die Klubs haben sich auf eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro geeinigt.

Der 25-jährige Senegalese unterschreibt in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2029. Er soll, womöglich gemeinsam mit anderen noch kommenden Neuzugängen, den Abgang von Moussa Sylla (25) kompensieren. In der Schweiz steht der Angreifer bei vier Toren in sechs Spielen.