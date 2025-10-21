Menü Suche
Antwi-Adjei will auf Schalke bleiben

von Julian Jasch
Christopher Antwi-Adjei mit Moussa Sylla @Maxppp

Christopher Antwi-Adjei macht keinen Hehl daraus, dass er gerne über den Sommer hinaus für den FC Schalke 04 auf dem Platz stehen will. „Klar“, antwortete der 31-jährige Flügelflitzer in einer Medienrunde im Anschluss an die gestrige Trainingseinheit auf die Frage, ob er in Gelsenkirchen bleiben wolle.

„Schalke ist ein geiler Klub“, führte Antwi-Adjei aus, dessen Arbeitspapier nach aktuellem Stand der Dinge im Anschluss an die Saison ausläuft. Gespräche über eine Verlängerung sollen noch nicht stattgefunden haben, womöglich braucht es diese aber auch gar nicht. Denn unter Umständen dehnt sich sein Kontrakt automatisch um ein weiteres Jahr aus. Dafür müsste Schalke in die erste Liga aufsteigen und Antwi-Adjei auf 20 Ligaeinsätze kommen, wobei Einsätze über weniger als 45 Minuten als halber Einsatz zählen.

