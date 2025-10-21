Ausstiegsklausel: Muslic spricht über Schalke-Zukunft

Miron Muslic fokussiert sich trotz aufkommender Zukunftsspekulationen voll und ganz auf den FC Schalke 04. „Das nehme ich ganz gelassen“, sagt Muslic gegenüber ‚Sky‘ und stellt klar: „Die Leute, die jetzt sagen: 'Miron ist super’, haben vor vier Monaten gesagt: 'Was ist denn das für einer? Wo haben sie den denn her?' Das hat mich nicht umgehauen. Ich bin im Kopf klar geblieben - bei mir und bei der Aufgabe. Das haut mich jetzt, vier Monate später, auch nicht um. Ich bin immer noch klar und voll bei der Aufgabe. Meine Aufgabe ist Schalke 04.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Muslics Vertrag beinhaltet im kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel, die laut der ‚WAZ‘ ab sechs Millionen Euro aktiviert werden kann. Klar ist: Seine hervorragenden Leistungen bleiben nicht unbemerkt. Seit seiner Amtsübernahme Ende Mai hat Muslic die Königsblauen deutlich stabilisiert. Nach neun Spielen belegen die Knappen Rang zwei, beim Thema Aufstieg hält sich der Bosnier aber weiterhin bedeckt: „Wir wollen in unseren Äußerungen gegenüber den Medien bodenständig bleiben. Ich habe nach dem Hannover-Spiel gesagt, dass wir in unserem Auftreten und Spiel mutig sein wollen - aber nicht in unseren Sprüchen und Zielsetzungen. Wir sprechen nicht zu viel über die Zukunft, wir bereiten sie vor.“