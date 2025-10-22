RB-Zukunft: Schlager meldet sich zu Wort

Xaver Schlager (28) hält sich in Bezug auf seine Zukunftsplanung bedeckt. „Das ist eine private Sache von mir, ich brauche öffentlich nicht darüber zu reden. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich mit meiner Familie und mit dem Verein kläre. Wenn es was zu melden gibt, werden wir das sagen“, gab der Mittelfeldstratege von RB Leipzig im Anschluss an die gestrige Trainingseinheit in einer Medienrunde zu verstehen.

Die Vorzeichen sind klar: Schlagers aktueller Kontrakt läuft zum Saisonende aus. RB würde mit dem Österreicher gerne verlängern, der sich nach einigen verletzungsbedingten Rückschlägen aber zunächst auf seine Leistungen auf dem Platz konzentrieren will. Bis zum Jahreswechsel erwarten die Klubbosse eine Entscheidung vom österreichischen Nationalspieler (47 Länderspiele).