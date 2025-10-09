Menü Suche
RB setzt Schlager-Deadline

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Xaver Schlager kann es nicht fassen @Maxppp

RB Leipzig um Geschäftsführer Sport Marcel Sabitzer will noch vor dem Jahreswechsel Gewissheit haben, ob Xaver Schlager (28) seinen auslaufenden Vertrag verlängern möchte. Der ‚kicker‘ berichtet von einer entsprechenden Deadline, die um Weihnachten herum angesetzt wurde.

Schlager gehört beim Bundesligisten eigentlich zum festen Stammpersonal, wurde zuletzt jedoch einige Male von langwierigen Verletzungen außer Gefecht gesetzt. Trotzdem plant RB grundsätzlich mit dem österreichischen Mittelfeldstrategen, bereitet sich gleichzeitig aber auch auf einen ablösefreien Abgang vor.

