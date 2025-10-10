Lukeba-Transfer für 60 Millionen?

Schon im abgelaufenen Transferfenster köchelten die Gerüchte um Castello Lukeba (22), unter anderem der FC Bayern zeigte Interesse. So richtig in die Offensive ging keiner der Interessenten, was auch an dem hohen Preisschild lag. Lukebas Ausstiegsklausel beträgt 90 Millionen Euro.

Schon im Sommer deutete sich an, dass RB Leipzig in Zukunft von dieser Summe abrücken könnte, um dennoch einen ansehnlichen Transfergewinn mit dem Franzosen zu erzielen, der vor zwei Jahren für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon geholt worden war.

‚CaughtOffside‘ berichtet nun, dass die Sachsen den Innenverteidiger für rund 60 Millionen Euro ziehen lassen würden. Unter anderem der FC Liverpool, der FC Chelsea, Manchester United, Newcastle United und Real Madrid sollen konkretes Interesse signalisieren. Die Spanier konzentrieren sich auf dieser Position aber eher auf ablösefreie Optionen.

Lukeba selbst ließ seine Zukunft zuletzt offen und sagte: „Ich will mit RB zurück in die Champions League. Was danach kommt, werden wir sehen.“ Schließlich gebe es „im Fußball […] viele Gerüchte. Ich bin ein junger Spieler, der Erfahrung sammeln möchte. Wichtig ist es, einen kühlen Kopf zu behalten.“