Peretz lässt HSV-Frust raus

Daniel Peretz (25) hadert mit seiner Situation beim Hamburger SV. Nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen (0:5) sagte der israelische Torhüter bei ‚Sport 5‘: „Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich in Hamburg nicht spiele. Das sollte nicht passieren und es war eigentlich das klare Ziel zu spielen. Es sind Dinge passiert, die ich nicht kontrollieren kann, aber ich bin für mein Verhalten und meine Einstellung verantwortlich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Peretz ist in dieser Saison vom FC Bayern an den HSV verliehen, ist aber hinter Daniel Heuer Fernandes (32) nur zweite Wahl und noch ohne Einsatz. Der Reservist zeigt sich daher offen für einen erneuten Wechsel im Winter-Transferfenster: „Ich kämpfe mental gegen die Situation an. Vielleicht gibt es im Januar Veränderungen, ich möchte spielen.“