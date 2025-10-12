Im Austausch: Bisseck im Winter zur Eintracht?

Schließt Eintracht Frankfurt die Tuta-Lücke in der Innenverteidigung mit Yann Bisseck? Die Möglichkeit besteht zumindest, denn laut einem Bericht der ‚Bild‘ befindet sich der Bundesligist nach wie vor „im Austausch“ mit dem 24-jährigen Abwehrspieler, der schon vor seinem Wechsel zu Inter Mailand im Jahr 2023 bei der Eintracht auf der Liste gestanden hatte.

Allerdings, so das Boulevardblatt einschränkend, gebe es momentan „keinerlei Bewegungen“ bezüglich eines möglichen Transfers. Zunächst einmal wolle man die Entwicklungen in den nächsten Wochen und Monaten abwarten. Das Winter-Transferfenster ist im Januar geöffnet.

Bei Inter hat Bisseck seinen Stammplatz aus der vergangenen Saison mittlerweile verloren. Lediglich zweimal setzte Trainer Cristian Civu in der aktuellen Spielzeit auf den athletischen Abwehrspieler, dessen Vertrag bei den Nerazzurri noch bis 2029 datiert ist. Darstellbar wäre insofern wohl ohnehin nur ein Leihgeschäft.