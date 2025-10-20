FC Bayern: Gute Nachrichten von Stanisic

Josip Stanisic (25) geht den nächsten Schritt auf dem Weg Richtung Comeback. Laut der ‚Abendzeitung‘ konnte der variabel einsetzbare Verteidiger, der sich vor rund einem Monat in der Champions League gegen den FC Chelsea (3:1) eine Teilverletzung des Innenbands im rechten Knie zugezogen hatte, am heutigen Montag Teile des Mannschaftstrainings des FC Bayern absolvieren.

Nachdem Stanisic Anfang Oktober ins Lauftraining eingestiegen war, stehen nun wieder Übungen mit dem Team auf dem Programm. Ob der Kroate beim anstehenden Königsklassen-Duell gegen den FC Brügge am Mittwochabend (21 Uhr) wieder mitwirken kann, bleibt abzuwarten.