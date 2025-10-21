Kompany: Überraschende Details zur Blitz-Verlängerung

Einen Trainer im Profigeschäft mit einem langen Vertrag auszustatten, ist äußerst rar und zeugt von einer Menge Vertrauen. Als der FC Bayern heute um 11:59 Uhr die Verlängerung mit Vincent Kompany bis 2029 verkündete, staunte der ein oder andere nicht schlecht, schließlich war von dieser Meldung im Vorfeld nichts an die Öffentlichkeit geraten.

Und das aus gutem Grund: Lange war das Thema an der Säbener Straße noch gar nicht auf dem Tisch. Laut der ‚Sport Bild‘ fand das erste Gespräch über eine Verlängerung erst vor exakt einer Woche statt, Kompany sei sofort zur Ausweitung des Arbeitspapiers bereit gewesen.

Auch die Assistenten sollen verlängern

Der 39-Jährige kann sich den besten Bundesligastart aller Zeiten auf die Fahne schreiben, überzeugt die Vereinsbosse mit seinem internen und öffentlichen Auftreten. Der Erfolg gibt ihm Recht, zum Team pflegt er ein gutes Verhältnis und auch mit Max Eberl und der Chefetage kommt er offensichtlich gut klar. Ein solches Profil ist selten, weshalb es den Bayern ein großes Bedürfnis war, schnell Nägel mit Köpfen zu machen.

Kompany soll dabei nicht alleine langfristig gebunden werden. Die ‚Bild‘ berichtet, dass auch seine Assistenten und wichtigsten Mitarbeiter zeitnah neue Arbeitspapiere unterschreiben sollen. Spätestens dann ist an der Säbener Straße der Weg in eine mittelfristig stabile Zukunft geebnet. Schon in dieser Saison sollen neben der Meisterschaft weitere Titel folgen.