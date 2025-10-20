Müller zurück zu Bayern?

Thomas Müller macht sich noch keine konkreten Gedanken über eine Rückkehr zum FC Bayern in neuer Funktion. Beim ‚Bayerischen Rundfunk‘ sagte der 36-Jährige: „Das ist Zukunftsmusik. Ich bin mir dessen bewusst. Ich kenne meinen Skillset. Aber trotzdem habe ich noch keine Ahnung, ob ich ein guter Trainer sein könnte und ein guter Trainer sein will. Und ob ich ein guter Sportfunktionär sein könnte und ein guter Sportfunktionär sein will.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch meint Müller: „Eigentlich ist der Weg schon vorgezeichnet.“ Im Sommer war der Weltmeister nach 25 Jahren beim FC Bayern zum MLS-Klub Vancouver Whitecaps gewechselt. Für die Kanadier traf Müller in bislang acht Einsätzen achtmal und sammelte vier Assists.