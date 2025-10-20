Menü Suche
Kommentar 16
Major League Soccer

Müller zurück zu Bayern?

von David Hamza - Quelle: Bayerischer Rundfunk
1 min.
Thomas Müller bei seiner Präsentation bei den Vancouver Whitecaps @Maxppp

Thomas Müller macht sich noch keine konkreten Gedanken über eine Rückkehr zum FC Bayern in neuer Funktion. Beim ‚Bayerischen Rundfunk‘ sagte der 36-Jährige: „Das ist Zukunftsmusik. Ich bin mir dessen bewusst. Ich kenne meinen Skillset. Aber trotzdem habe ich noch keine Ahnung, ob ich ein guter Trainer sein könnte und ein guter Trainer sein will. Und ob ich ein guter Sportfunktionär sein könnte und ein guter Sportfunktionär sein will.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch meint Müller: „Eigentlich ist der Weg schon vorgezeichnet.“ Im Sommer war der Weltmeister nach 25 Jahren beim FC Bayern zum MLS-Klub Vancouver Whitecaps gewechselt. Für die Kanadier traf Müller in bislang acht Einsätzen achtmal und sammelte vier Assists.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (16)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Major League Soccer
Bundesliga
Whitecaps
FC Bayern
Thomas Müller

Weitere Infos

Major League Soccer Major League Soccer
Bundesliga Bundesliga
Whitecaps Logo Whitecaps
FC Bayern Logo FC Bayern München
Thomas Müller Thomas Müller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert