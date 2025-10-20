Verrückt: Pechvogel Diehl erneut verletzt

Der VfB Stuttgart muss die nächste Zeit auf Justin Diehl verzichten. Wie die Schwaben bekanntgeben, hat sich der Offensivspieler beim 3:0-Sieg der Reserve gegen den 1. FC Schweinfurt eine Bänderverletzung im rechten Sprunkgelenk zugezogen, mit der auf unbestimmte Zeit ausfällt.

Der 20-Jährige steht seit 2024 beim VfB unter Vertrag. Nachhaltig durchsetzen konnte er sich im Schwabenland jedoch noch nicht – unter anderem, weil er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wird.