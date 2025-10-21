Preisschild bei 92 Millionen: Villa will Rogers binden

Aston Villa arbeitet an einem Coup. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, befindet man sich in ersten Gesprächen mit Offensivspieler Morgan Rogers über ein neues Arbeitspapier, das den 23-Jährigen bis 2031 an den Klub binden soll. Der erste Austausch sei positiv verlaufen. An Rogers baggert auch der FC Chelsea, in Birmingham hat man dem Rechtsfuß aber ein Preisschild von 92 Millionen Euro verpasst.

Neben Rogers steht auch Außenverteidiger Matty Cash (28) bei Aston Villa vor einer langfristigen Zukunft. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat sich der Klub mit dem polnischen Nationalspieler grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung bis 2029 geeinigt, inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Eine Verlängerung von Kapitän John McGinn (31) zeichnet sich laut ‚The Athletic‘ ebenfalls ab.