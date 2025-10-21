Menü Suche
Kommentar
Premier League

Preisschild bei 92 Millionen: Villa will Rogers binden

von Leon Morsbach - Quelle: Sky Sports | The Athletic
1 min.
Morgan Rogers friert @Maxppp

Aston Villa arbeitet an einem Coup. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, befindet man sich in ersten Gesprächen mit Offensivspieler Morgan Rogers über ein neues Arbeitspapier, das den 23-Jährigen bis 2031 an den Klub binden soll. Der erste Austausch sei positiv verlaufen. An Rogers baggert auch der FC Chelsea, in Birmingham hat man dem Rechtsfuß aber ein Preisschild von 92 Millionen Euro verpasst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Rogers steht auch Außenverteidiger Matty Cash (28) bei Aston Villa vor einer langfristigen Zukunft. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat sich der Klub mit dem polnischen Nationalspieler grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung bis 2029 geeinigt, inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Eine Verlängerung von Kapitän John McGinn (31) zeichnet sich laut ‚The Athletic‘ ebenfalls ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Aston Villa
Matty Cash
John McGinn
Morgan Rogers

Weitere Infos

Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Matty Cash Matty Cash
John McGinn John McGinn
Morgan Rogers Morgan Rogers
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert