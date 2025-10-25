Nächster Rückschlag für Pogba

Die Rückkehr von Paul Pogba bei der AS Monaco verzögert sich weiter. Cheftrainer Sébastien Pocognoli erklärte auf einer Pressekonferenz: „Er ist nah dran, aber es gibt noch einige Schritte zu gehen. Er hat noch kein Training zu 100 Prozent absolviert. Ich denke, es dauert noch ein paar Wochen.“

Eigentlich hatte der 32-jährige Mittelfeldspieler auf ein Comeback am 18. Oktober gegen den SCO Angers (1:1) gehofft, doch eine Muskelzerrung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Nach seiner über zweijährigen Fußballabstinenz durch eine Dopingsperre und Verletzungen muss sich Pogba also weiterhin gedulden.