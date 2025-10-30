Menü Suche
Pogba vor dem Comeback

von Dominik Sandler
1 min.
Paul Pogba bei seiner Vorstellung bei der AS Monaco @Maxppp

Über zwei Jahre nach seinem letzten Spiel steht Paul Pogba vor seinem Comeback. Das bestätigte sein Trainer Sébastien Pocognoli nach dem kuriosen 5:3-Sieg gegen den FC Nantes: „Ja, es ist möglich, dass er wieder in die Gruppe aufgenommen wird. Es gibt noch eine Trainingseinheit mit einem gewissen Pensum, und wenn er sich gut fühlt, sind wir im Zeitplan. Es ist nicht unmöglich, dass er im Kader steht.“

Pogba schloss sich im Sommer der AS Monaco an, nachdem er aufgrund einer Dopingsperre lange ohne Verein gewesen war. Oberschenkelprobleme verzögerten das Comeback des 32-jährigen Weltmeisters von 2018. Am Samstag (19 Uhr) könnte er beim Heimspiel gegen den FC Paris nun erstmals mitwirken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
