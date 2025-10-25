Menü Suche
Eze gesteht pikante Transferwende

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Eberechi Eze (27) vom FC Arsenal wäre im Sommer beinahe bei der unmittelbaren Konkurrenz gelandet. „Ich war bereit, zu Tottenham zu gehen, aber von dem Moment an, als Arsenal kam, war mir klar, dass es nur Arsenal sein würde“, blickt der Kreativspieler bei ‚The Athletic‘ auf das zurückliegende Transferfenster zurück.

Statt zu den Spurs wechselte Eze für knapp 69 Millionen Euro von Crystal Palace zum Stadtrivalen. Mit den Gunners erlebte der 14-fache englische Nationalspieler einen Start nach Maß. In den neunten Spieltag gehen die Londoner als Tabellenführer.

