Magdeburg entlässt Trainer Fiedler

Markus Fiedler peitscht sein Team nach vorne @Maxppp

Mitten in der Länderspielpause vollzieht der FC Magdeburg eine Veränderung auf der Trainerposition. Wie der FCM offiziell bekanntgibt, wurden Cheftrainer Markus Fiedler und die beiden Co-Trainer Andreas Schumacher und Saban Uzun „mit sofortiger Wirkung freigestellt“.

Interimsweise übernimmt das U-23-Trainerduo Petrik Sander und Pascal Ibold die Profimannachaft. Unterstützt werden sie dabei vom verbliebenen Co-Trainer Silvio Bankert. Zumindest die kommende Zweitliga-Partie gegen Darmstadt 98 (Sonntag, 13:30 Uhr) soll die neue Trainer-Konstellation verantworten.

