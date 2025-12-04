Bundesliga
Hoffenheim: Prömel mit deutlicher Tendenz
@Maxppp
Grischa Prömel hat sich zu seiner Zukunft bei der TSG Hoffenheim geäußert. Im Interview mit dem ‚kicker‘ zeigt sich der 30-Jährige eher zögernd bezüglich eines neuen Vertrags. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus.
Unter der Anzeige geht's weiter
Prömel betont, dass er nach seinem Kreuzbandriss, der ihn fast die gesamte vergangene Saison außer Gefecht gesetzt hatte, „erstmal gut zurückkommen möchte“. Die Verhandlungen werden im Winter starten. Der Mittelfeldspieler deutet aber eine Tendenz zum Verbleib an: „Gründsätzlich schließe ich nichts aus, das wäre fahrlässig. Aber ich bin schon einer, der ganz gerne Sicherheit hat.“
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden