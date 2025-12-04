Menü Suche
Hoffenheim: Prömel mit deutlicher Tendenz

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
Grischa Prömel

Grischa Prömel hat sich zu seiner Zukunft bei der TSG Hoffenheim geäußert. Im Interview mit dem ‚kicker‘ zeigt sich der 30-Jährige eher zögernd bezüglich eines neuen Vertrags. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus.

Prömel betont, dass er nach seinem Kreuzbandriss, der ihn fast die gesamte vergangene Saison außer Gefecht gesetzt hatte, „erstmal gut zurückkommen möchte“. Die Verhandlungen werden im Winter starten. Der Mittelfeldspieler deutet aber eine Tendenz zum Verbleib an: „Gründsätzlich schließe ich nichts aus, das wäre fahrlässig. Aber ich bin schon einer, der ganz gerne Sicherheit hat.“

