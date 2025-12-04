Menü Suche
Versprechen an Bayer-Flop Ben Seghir

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
Eliesse Ben Seghir in Aktion für Bayer 04 @Maxppp

Kasper Hjulmand hat Bayer Leverkusens Sommereinkauf Eliesse Ben Seghir Einsätze in Aussicht gestellt. Der ‚kicker‘ zitiert den Trainer der Werkself: „Eli bekommt seine Chance. Er ist ein super Spieler. Ich finde die richtige Zeit für Eli. Es ist nur eine Frage der Zeit.“

Bayer hatte Ben Seghir im Sommer für 32 Millionen Euro von der AS Monaco losgeeist. Eigentlich soll der 20-Jährige in die Fußstapfen von Florian Wirtz (22) treten, hat dazu aber bislang kaum Gelegenheit. Zuletzt blieb Ben Seghir viermal in Folge die gesamte Spieldauer über auf der Bank. Auf der linken Außenbahn setzt Hjulmand auf das erfolgreiche Tandem aus Alejandro Grimaldo (30) und Ernest Poku (21).

