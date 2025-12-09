Menü Suche
Wichtige Rückkehrer bei Bayer 04

von Leon Morsbach - Quelle: kicker
Alejandro Grimaldo für Bayer im Einsatz @Maxppp
Alejandro Grimaldo steht kurz vor seinem Comeback bei Bayer 04 Leverkusen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, nahm der 30-Jährige am Abschlusstraining vor dem morgigen Champions League-Spiel gegen Newcastle United (21 Uhr) teil. Zudem waren auch Axel Tape (18), Ezequiel Fernández (23) und Lucas Vázquez (34) wieder mit von der Partie. Auf Exequiel Palacios (27) muss Trainer Kasper Hjulmand hingegen weiterhin verzichten.

Grimaldo fehlte am vergangenen Spieltag nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund angeschlagen. Verteidiger Tape kehrt nach überstandener Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel zurück, während Sechser Fernández nach einer Bänderverletzung im Knie zurückkehrt. Der nächste Einsatz von Vázquez steht derweil noch in den Sternen. Der Rechtsverteidiger laboriert seit Anfang Oktober an Rückenproblemen, daher wollen die Leverkusener-Verantwortlichen es mit ihm langsam angehen.

