Trainer Xabi Alonso kann im Endspiel um seinen Job bei Real Madrid am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) gegen Manchester City auf seinen besten Spieler zählen. Wie aus der offiziellen Kaderliste der Königlichen hervorgeht, ist Kylian Mbappé (26) mit von der Partie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daran hatte es deutliche Zweifel gegeben, nachdem der Kapitän der französischen Nationalmannschaft gestern mit Oberschenkelbeschwerden sowie einem gebrochenen Ringfinger im Training gefehlt hatte. In der laufenden Saison erzielte Mbappé schon 25 Tore in 21 Pflichtspielen.