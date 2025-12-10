Alonso-Nachfolge: Wird es die ganz emotionale Lösung?

Xabi Alonso sollte bei Real Madrid eigentlich eine Ära prägen. Nach nur wenigen Monaten könnte die Liaison aber schon wieder enden. Infolge der blamablen 0:2-Niederlage gegen Celta Vigo haben die Bosse den Champions League-Kracher gegen Manchester City am heutigen Mittwoch (21 Uhr) Berichten zufolge zum Endspiel für Alonso ausgerufen. Bei einem weiteren enttäuschenden Auftritt droht die Entlassung.

Für diesen Fall werden weitere Namen als potenzielle Nachfolger gehandelt. Laut einem Bericht der ‚as‘ zählt auch Real- und Schalke-Ikone Raúl zu den Optionen. Die spanische Zeitung titelt: „Raúl, eine Legende in der Hinterhand.“ Der 48-Jährige hatte bis Sommer sechs Jahre lang die zweite Mannschaft gecoacht, seitdem ist er ohne Anstellung. Bislang hat Raúl im Profibereich allerdings noch keine Trainer-Erfahrungen gesammelt hat.

Mehrere Kandidaten

Zuletzt wurden in den Medien insbesondere Zinedine Zidane und Jürgen Klopp für die Alonso-Nachfolge ins Gespräch gebracht. Mit Álvaro Arbeola, dem aktuellen Übungsleiter von Reals Zweitvertretung, wird ein weiteres Trainer-Eigengewächs der Königlichen gehandelt.

Derweil nennt die ‚as‘ auch Santiago Solari, derzeit als Direktor Profifußball angestellt, als realistischen Kandidaten für eine kurzfristige Übernahme. Bereits in der Saison 2018/19 hatte Solari nach der Entlassung von Julen Lopetegui vorübergehend die erste Mannschaft übernommen.