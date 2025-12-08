Heiße Diskussionen in der Nacht: Real fällt Alonso-Entscheidung

Das 0:2 gegen Celta Vigo hat das dauerhaft randvolle Fass bei Real Madrid endgültig zum Überlaufen gebracht. Die Nerven bei den Spielern liegen blank und auch Xabi Alonso ist sichtlich angefressen. Seine Zukunft steht längst auf dem Spiel – und ist ungewiss.

Wie die Zeitung ‚El Mundo‘ am heutigen Montagmittag berichtet, haben die Verantwortlichen nach dem desaströsen Auftritt gestern Abend noch in der Nacht viele Stunden über eine mögliche Freistellung des 44-Jährigen diskutiert. Das Ergebnis: Alonso soll am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League gegen Manchester City noch eine letzte Chance bekommen. Gibt es nicht das gewünschte Ergebnis, zieht Real der Zeitung zufolge die Reißleine.

Zidane & Klopp die Favoriten

Im Hintergrund arbeiten die Königlichen längst an der Lösung für Alonsos Nachfolge. Laut ‚El Mundo‘ sind Zinédine Zidane und Jürgen Klopp dabei die beiden Favoriten. Während Zidane seit dem Aus bei Real vor vier Jahren ohne Verein ist und eigentlich auf das Traineramt der französischen Nationalmannschaft schielt, ist Klopp bei Red Bull als Global Head of Soccer tätig und dort sehr zufrieden.

Dennoch ranken sich zahlreiche Gerüchte um eine Rückkehr von Klopp auf den Trainerstuhl. Auch der FC Liverpool, bei dem Arne Slot ein ähnliches Schicksal droht wie Alonso, wurde schon genannt. Noch ist für Alonso bei Real nicht alles verloren, doch der ehemalige Leverkusener Meistertrainer steht mit dem Rücken zur Wand. Mehrere Verantwortliche wollten ihn schon in der Nacht vor die Tür setzen. Gegen die Skyblues bleibt Alonso die letzte Chance auf die Trendwende.