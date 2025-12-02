Toptalent zum Probetraining in Hannover

Bei Hannover 96 spielt in naher Zukunft ein Toptalent vom afrikanischen Kontinent vor. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigten die Niedersachsen, dass Belal Attia im Januar nach Deutschland reisen wird, um sich in Hannover zu präsentieren und sich für einen Wechsel zu empfehlen. Der 17-jährige Ägypter steht derzeit bei Al Ahly in Kairo unter Vertrag.

Aufmerksamkeit erregte der offensive Mittelfeldspieler bei der zurückliegenden U17-Weltmeisterschaft. Anfang November wurde publik, dass auch der VfB Stuttgart ein Auge auf den Youngster geworfen hat. Im August gastierte Attia bei den Schwaben. Nun könnten die Niedersachsen dem VfB dazwischenfunken.