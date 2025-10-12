BVB: Schlotterbeck schon im Winter weg?

Der FC Liverpool steigt womöglich in den Poker um Nico Schlotterbeck (25) ein. Nach Informationen des vereinsnahen Portals ‚DaveOCKOP‘ zeigen die Reds konkretes Interesse am Innenverteidiger. Liverpool soll bereits erste positive Gespräche mit Vertretern von Schlotterbeck geführt haben.

Der einzige Kandidat ist Schlotterbeck nicht, unter anderem bleibt auch Marc Guéhi (25) ein Thema. Der Kapitän von Crystal Palace stand schon im vergangenen Transferfenster kurz vor einem Wechsel an die Anfield Road.

Dem LFC droht im Sommer der ablösefreie Abgang von Ibrahima Konaté (26). Zudem hat sich Giovanni Leoni (18) einen Kreuzbandriss zugezogen – Gerüchte, es könnte deshalb schon im Winter gehandelt werden, halten sich.

Für Borussia Dortmund macht das kolportierte Interesse aus England eine Verlängerung des bis 2027 datierten Vertrags gewiss nicht einfacher. Dass man den Abwehrchef aber mitten in der Saison ziehen lässt, ist doch sehr unwahrscheinlich. Bayern München und Real Madrid haben ebenfalls ein Auge auf Schlotterbeck geworfen, allerdings erst für die nächste Saison.