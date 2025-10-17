Neuer Außenverteidiger für Bayern?
Die defensive Außenbahn ist die Problemstelle im Kader des FC Bayern. Da im kommenden Sommer auch noch der Vertrag von Raphaël Guerreiro ausläuft, schauen sich die Verantwortlichen nach Alternativen um.
Der FC Bayern ist auf der Außenverteidiger-Position großem Verletzungspech ausgesetzt. Alphonso Davies (24/Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (26/Mittelfußbruch) werden noch mehrere Wochen ausfallen, auch Josip Stanisic (25) hat noch mit den Folgen einer Innenbandverletzung zu kämpfen.
Aufgrund der Ausfälle bleiben noch Konrad Laimer (28), Sacha Boey (25) und Raphaël Guerreiro (31). Letztgenannter hat allerdings auch immer wieder mit kleineren Blessuren zu kämpfen. Zudem läuft der Vertrag des Portugiesen im kommenden Sommer aus, ein vorzeitiger Abgang im Winter ist laut ‚Sky‘ „unwahrscheinlich“.
Dennoch rüste sich der deutsche Rekordmeister schon für einen möglichen Guerreiro-Abgang. Demzufolge hält man nach einem Außenverteidiger Ausschau, der Davies nach seiner Rückkehr herausfordern soll.
Eine potenzielle Verlängerung mit Guerreiro hängt dem Bezahlsender zufolge maßgeblich davon ab, ob ein Spieler, der die Anforderungen erfüllt, gefunden wird. Finden die Münchner also keine bessere Alternative zu Guerreiro, könnte eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus wieder wahrscheinlicher werden. Diese Entscheidung wird jedoch nicht in absehbarer Zeit gefällt.
