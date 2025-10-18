„Für 15 Millionen nur ein Bein“: Auch Real buhlt um Mora

Das mexikanische Top-Talent Gilberto Mora ist ins Visier seines Wunschklubs Real Madrid geraten. Laut der ‚as‘ buhlen jetzt auch die Blancos um das 17-jährige Ausnahmetalent, das bei der U20-Weltmeisterschaft mit drei Toren und zwei Vorlagen in fünf Spielen für Furore sorgte. Auch der FC Barcelona und diverse weitere Top-Klubs wollen den dreifachen A-Nationalspieler von Mexiko möglichst in ihren Reihen wissen.

Günstig dürfte der Zehner vom Club Tijuana deshalb nicht werden. „Für 15 Millionen bekommt man nicht einmal ein Bein von Gilberto“, scherzte Moras Beraterin Rafaela Pimenta jüngst beim TV-Sender TUDN. „Wenn wir jetzt zu einem großen Team gehen, ist das je nach Spielertyp der richtige Schritt. Gilberto ist bereit, überall zu spielen.“ Gut für Real: Mora ist großer Fan der Madrilenen.