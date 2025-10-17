Menü Suche
Kommentar 1
VfB besitzt wichtige Chema-Klausel

von David Hamza - Quelle: Sky
Chema Andrés mit leerem Blick und den Händen auf den Hüften @Maxppp

Der VfB Stuttgart hat sich bei der Verpflichtung von Chema Andrés (20) ein Matching Right gesichert. Das berichtet ‚Sky‘. Sollte der zentrale Mittelfeldspieler zu Real Madrid zurückkehren und dann ein Angebot eines anderen Vereins eintreffen, müssten die Schwaben über dieses informiert werden – der VfB könnte gleichziehen und Chema erneut an Bord holen.

Noch ist das Zukunftsmusik, doch Real besitzt eine 13,5 Millionen Euro hohe Rückkaufoption für den kommenden Sommer. Ein Jahr später wären rund 20 Millionen Euro fällig, 2028 wäre die Summe noch höher. Verkauft Real den spanischen U21-Nationalspieler an einen anderen Klub, erhält Stuttgart 50 Prozent des Transferüberschusses.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
