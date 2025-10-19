Kane-Vertrag: Bayern wartet ab

Beim FC Bayern will man mit Vertragsgesprächen mit Harry Kane (32) noch abwarten. „Wir haben schon mal gesagt, dass es einfach zu früh in der Saison ist. Wir werden zu einem geeigneten Zeitpunkt darüber sprechen“, zitiert ‚Sport1‘ Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen. Kane könnte bis zum Winter von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen, die ihm einen Wechsel zur nächsten Saison ermöglicht.

Interesse am Torjäger zeigt unter anderem Ex-Klub Tottenham Hotspur, Kane betonte zuletzt aber auch, er könne sich eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags gut vorstellen. Dreesen jedenfalls meint: „Es ist Freude, es ist wirklich Freude. Wenn einer uns gesagt hätte, dass Harry von Saison zu Saison besser wird, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr bezahlt.“ In elf Pflichtspielen hat Kane in dieser Saison bereits 19 Tore erzielt.