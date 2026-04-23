Leipzig: Raum fällt aus

RB Leipzig muss im morgigen Duell gegen Union Berlin (20:30 Uhr) ohne Kapitän David Raum (28) auskommen. Der Bundesligist teilt mit, dass der Linksverteidiger aufgrund von Leistenproblemen nicht zur Verfügung stehen wird. Auswirkungen auf eine Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada dürfte die Blessur aber nicht haben.

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Auf Innenverteidiger Castello Lukeba (23), der wegen Adduktorenproblemen fehlt, muss Leipzig ebenfalls verzichten. Dafür kehrt Routinier Willi Orban (33) nach überstandener Verletzung zurück. Auch der scheidende Mittelfeldmann Xaver Schlager (28) ist nach abgesessener Gelbsperre wieder im Kader.